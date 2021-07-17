43-летний водитель авто был пьян и не справился с управлением. Ему уже избрана мера пресечения.
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Водителя арестовали на 2 месяца
Шевченковский районный суд Киева 17 июля подозреваемому избрал меру пресечения в виде содержания под стражей,
– говорится в сообщении.
По ходатайству Киевской городской прокуратуры водителя иномарки взяли под стражу на 2 месяца.
Также Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 43-летнему водителю за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством в состоянии опьянения.
Что установили правоохранители
- В ночь на 17 июля 2021 года водитель совершил смертельное ДТП на улице Березняковской в Днепровском районе Киева.
- По данным следствия, водитель автомобиля Ford Fusion, будучи пьяным (тест драгера показал 1,67 промилле алкоголя в крови) и двигаясь с превышением скорости, не смог среагировать на закругление проезжей части;
- поэтому авто сконтактировало с бордюрным камнем, и, выехав за пределы проезжей части, врезалось в дерево;
- дальше авто было неуправляемым и улетело на проезжую часть и остановилось.
В результате аварии 20-летняя пассажирка авто получила травмы, с которыми в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где вскоре умерла,
– рассказали в прокуратуре.
Что еще известно о трагедии
- В автомобиле был пьяный водитель и его брат с девушкой. Она получила перелом позвоночника и открытую черепно-мозговую травму. Она умерла.
- Брат водителя, который также был нетрезв, начал убегать с места происшествия, пока его девушка умирала на асфальте. В состоянии шока он не сразу понял, что вообще произошло.
- Водитель получил лишь незначительные травмы. Подробнее читайте здесь.