43-летний водитель авто был пьян и не справился с управлением. Ему уже избрана мера пресечения.

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Водителя арестовали на 2 месяца

Шевченковский районный суд Киева 17 июля подозреваемому избрал меру пресечения в виде содержания под стражей,

– говорится в сообщении.

По ходатайству Киевской городской прокуратуры водителя иномарки взяли под стражу на 2 месяца.

Также Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 43-летнему водителю за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством в состоянии опьянения.

Обратите внимание! Санкции статьи предусматривают 5 – 10 лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на такой же срок.

Что установили правоохранители

В ночь на 17 июля 2021 года водитель совершил смертельное ДТП на улице Березняковской в ​​Днепровском районе Киева.

По данным следствия, водитель автомобиля Ford Fusion, будучи пьяным (тест драгера показал 1,67 промилле алкоголя в крови) и двигаясь с превышением скорости, не смог среагировать на закругление проезжей части;

поэтому авто сконтактировало с бордюрным камнем, и, выехав за пределы проезжей части, врезалось в дерево;

дальше авто было неуправляемым и улетело на проезжую часть и остановилось.

В результате аварии 20-летняя пассажирка авто получила травмы, с которыми в тяжелом состоянии была доставлена ​​в больницу, где вскоре умерла,

– рассказали в прокуратуре.

Что еще известно о трагедии