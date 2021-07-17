43-річний водій авто був п'яним та не впорався з керуванням. Йому вже обрали запобіжний захід.

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Водія арештували на 2 місяці

Шевченківський районний суд Києва 17 липня підозрюваному обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,

– мовиться у повідомленні.

За клопотанням Київської міської прокуратури водія іномарки взяли під варту на 2 місяці.

Також Київська міська прокуратура повідомила про підозру водієві за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацію транспорту особами, які керують транспортним засобом у стані сп'яніння.

Зверніть увагу! Санкції статті передбачають 5 – 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортним засобом на такий же термін.

Що встановили правоохоронці

в ніч на 17 липня 2021 року водій вчинив смертельну ДТП на вулиці Березняківській у Дніпровському районі Києва.

за даними слідства, водій автомобіля Ford Fusion, будучи п'яним (тест драгера показав 1,67 проміле алкоголю в крові) та рухаючись із перевищенням швидкості, не зміг зреагувати на заокруглення проїзної частини;

тому авто сконтактувало з бордюрним каменем, та, виїхавши за межі проїзної частини, врізалось в дерево;

далі авто було некерованим й відлетіло на проїзну частину та зупинилося.

В результаті аварії 20-річна пасажирка авто отримала травми, з якими у важкому стані була доставлена до лікарні, де невдовзі померла,

– розповіли в прокуратурі.

Що ще відомо про трагедію