Аварія трапилася ввечері 15 липня на трасі Єгертово-Лукув, неподалік села Бабі-Дул. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

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Що відомо про аварію

Українець перебував за кермом автомобіля Audi. Він виїхав з міста Єгертово та рухався у бік Лукува. Поліція з'ясувала, що ДТП сталася на прямій ділянці дороги.

Водій виїхав на праве узбіччя й перекинувся. За попередньою інформацією, посеред траси він не зміг впоратися з керуванням. Чоловік помер на місці аварії.

Трагічні випадки з українцями у Польщі

На початку липня у місті Кепно раптово померла 24-річна тернополянка. Нещодавноhttps://24tv.ua/polshhi-1-lipnya-2021-znayshli-tilo-ukrayinki-richtsi_n1673089 жінка зі своїм 3-річним сином переїхала до матері у Польщу.

У польському місті Вронкі під час робіт на залізничному мості загинув 39-річний українець. Його затисло домкратом. Травми були несумісні з життям.

У ріці Равка, що у польському селі Кужешин, рятувальники виявили тіло загиблої українки. Про її зникнення напередодні повідомила роботодавиця.

Довідка. Протягом 2020 року у Польщі зафіксували 643 випадки смерті громадян України. У 2019 році у Польщі обірвалося життя 619 українців.