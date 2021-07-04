Інформацію про загибель 39-річного чоловіка поширили у місцевих ЗМІ. Факт трагічної загибелі українця підтвердили у поліції.

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Трагедія сталася у суботу 3 липня, близько 17:00. Чоловік працював на роботах із ремонту залізничного мосту. Під час лагодження впала одна з машин і причавила українця.

Чоловіка намагалися реанімувати: на місце прилетів вертоліт служби медичної авіації. Спецзасобами рятувальники звільнили чоловіка, однак травми були настільки сильними, що медики не змогли його врятувати.

Поліція була на місці інциденту і почала розслідування. Прессекретарка поліції Сандра Худа зазначила, що найімовірніше, стався збій. Втім, точні причини трагедії з'ясовують.

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