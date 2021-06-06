Українці працювали на даху кабіни ліфта – фарбували шахту. Несподівано кабіна зірвалася з 15 поверху.

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У Лодзі впав ліфт з українцями: подробиці інциденту

Чоловіки 41 і 42 років 4 червня обслуговували шахту ліфта у багатоповерхівці в місті Лодзь у Польщі.

Вони працювали на даху кабіни, фарбували шахту.

Несподівано і з наразі невідомих причин ліфт зірвався з 15 поверху (приблизно з висоти у 40 метрів).

Постраждалих працівників витягували аж на мінус першому поверсі.

З травмами різного ступеню важкості їх доправили до лікарні.

Інцидент стався 4 червня приблизно о 12 годині за місцевим часом. Триває слідство щодо обставин аварії.

Ми не знаємо, чи могли постраждалі якось спричинити аварі, і чи забезпечив роботодавець належні запобіжні заходи. Маємо багато питань, на які потрібно знайти відповіді,

– сказав представник польської інспекції праці Вальдемар Клуча.

Обидвоє постраждалих – громадяни України. Від загибелі їх врятувало те, що під час падіння ліфта спрацював гальмівний механізм.

Зверніть увагу: у Польщі тільки офіційно працюють понад пів мільйона українців. А у 2020 році консульські установи України у Польщі оформили 643 довідки про смерть громадян нашої країни.

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