Украинцы работали на крыше кабины лифта – красили шахту. Неожиданно кабина сорвалась с 15 этажа.
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В Лодзе упал лифт с украинцами: подробности инцидента
- Мужчины 41 и 42 лет 4 июня обслуживали шахту лифта в многоэтажке в городе Лодзь в Польше.
- Они работали на крыше кабины, красили шахту.
- Неожиданно и по пока неизвестным причинам лифт сорвался с 15 этажа (примерно с высоты в 40 метров).
- Пострадавших работников извлекли аж на минус первом этаже.
- С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.
Инцидент произошел 4 июня около 12 часов по местному времени. Продолжается следствие по обстоятельствам аварии.
Мы не знаем, могли ли пострадавшие как-то способствовать аварии, и обеспечил ли работодатель надлежащие меры безопасности. Есть много вопросов, на которые нужно найти ответы,
– сказал представитель польской инспекции труда Вальдемар Клуча.
Оба пострадавших – граждане Украины. От гибели их спасло то, что при падении лифта сработал тормозной механизм.
Напомним подобные случаи в Украине:
- В октябре 2020 врачи киевской скорой чуть не погибли в лифте, тот оборвался, когда медики ехали на вызов.
- А в апреле 2021 на шахте в Волынской области упал лифт с шахтерами, травмы получили 9 человек.