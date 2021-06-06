Украинцы работали на крыше кабины лифта – красили шахту. Неожиданно кабина сорвалась с 15 этажа.

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В Лодзе упал лифт с украинцами: подробности инцидента

Мужчины 41 и 42 лет 4 июня обслуживали шахту лифта в многоэтажке в городе Лодзь в Польше.

Они работали на крыше кабины, красили шахту.

Неожиданно и по пока неизвестным причинам лифт сорвался с 15 этажа (примерно с высоты в 40 метров).

Пострадавших работников извлекли аж на минус первом этаже.

С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

Инцидент произошел 4 июня около 12 часов по местному времени. Продолжается следствие по обстоятельствам аварии.

Мы не знаем, могли ли пострадавшие как-то способствовать аварии, и обеспечил ли работодатель надлежащие меры безопасности. Есть много вопросов, на которые нужно найти ответы,

– сказал представитель польской инспекции труда Вальдемар Клуча.

Оба пострадавших – граждане Украины. От гибели их спасло то, что при падении лифта сработал тормозной механизм.

Обратите внимание: в Польше только официально работают более полумиллиона украинцев. А в 2020 году консульские учреждения Украины в Польше оформили 643 справки о смерти граждан нашей страны.

Напомним подобные случаи в Украине: