Авария на шахте № 9 "Нововолынская" Волынской области произошла вечером 4 апреля – упал лифт с шахтерами. Инцидент привел к травмированию меньшей мере 9 человек.

К счастью, никто не погиб. Всех травмированных госпитализировали в местную больницу. Подробности рассказал мэр Нововолынска Борис Карпус.

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Авария на шахте "Нововолынская": что известно

По словам мэра Нововолынска Бориса Карпуса, в шахте № 9 "Нововолынская" на большой скорости шахтная клеть опустилась на забой. Пострадали 9 шахтеров, которые находились в лифте. Их доставили в местную больницу.

Срочно сконтактировался с руководством больницы. Состояние пострадавших стабильное, угрозы жизни нет,

– подчеркнул Карпус.

И добавил, что несколько шахтеров получили забои и переломы легкой степени, двоих положили на вытяжку, а один пострадавший имеет открытый перелом бедра.

"Ситуация под контролем. Завтра управления Гоструда в Волынской области начинает служебное расследование. Работают правоохранители", – подытожил мэр Нововолынска.