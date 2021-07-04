Информацию о гибели 39-летнего мужчины распространили в местных СМИ. Факт трагической гибели украинца подтвердили в полиции.
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Трагедия произошла в субботу 3 июля, около 17:00. Мужчина работал на работах по ремонту железнодорожного моста. Во время починки упала одна из машин и придавила украинца.
Мужчину пытались реанимировать: на место прилетел вертолет службы медицинской авиации. Спецсредствами спасатели освободили мужчину, но травмы были настолько сильными, что медики не смогли его спасти.
Полиция была на месте инцидента и начала расследование. Пресс-секретарь полиции Сандра Худа отметила, что вероятнее всего, произошел сбой. Впрочем, точные причины трагедии выясняют.
Недавнее ДТП с украинцами в Польше
- Возле польского Тарнува 3 июля произошла масштабная авария, в которой пострадали 4 украинцев.
- На трассе в направлении Кракова столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.
- В результате столкновения микроавтобус перевернулся на бок. В салоне было 9 пассажиров.
Больше всего пострадали 2 взрослых и несовершеннолетний парень. Его транспортировали в больницу вертолетом.