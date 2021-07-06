Українку вертольотом відвезли у Познань
Нещодавно Натія разом з 3-річним сином переїхала у Польщі. Там жила і працювала її мама.
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3 липня жінки поверталися з роботи на автозаправній станції. Натії стало зле і її відвезли у місцеву амбулаторію з підозрою на крововилив. Однак там не було належного обладнання, тому дівчину вертольотом доправили у Познань.
За кілька годин вона померла у реанімації. Родичі тернополянки кажуть, що результату розтину і причину смерті офіційно ще не повідомили.
Тепер рідні збирають гроші, аби відправити тіло померлої в Україну.
У Польщі померла молода мама з Тернополя / Фото "20 хвилин"