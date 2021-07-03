ДТП сталася близько 8:00 у суботу, 3 липня. На місце події одразу прибули екстрені служби та правоохоронці. Станом на 11:20 рух трасою вдалося відновити.
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Мікроавтобус Mercedes Sprinter загалом перевозив 9 українців. Внаслідок зіткнення він перевернувся на бік. Найбільше постраждали 2 дорослих та неповнолітній. Його транспортували у лікарню гелікоптером.
Що кажуть у МЗС
Речник українського МЗС Олег Ніколенко уточнив, що усіх постраждалих українців вже госпіталізували. Польські лікарі надають необхідну медичну допомогу.
Інші пасажири травм не отримали. На місце аварії прибув український консул, він надає громадянам необхідну допомогу, контактує з правоохоронцями та лікарнею.
Смертельна ДТП біля польського Кошице
- Масштабна аварія трапилася у Польщі у ніч проти 6 березня. Тоді рейсовий автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП наїхав на енергоємний бар'єр та впав у кювет.
- У салоні перебували 57 українців: 55 пасажирів і 2 водії. На місці аварії загинули 5 людей, ще 34 особи отримали поранення. Ще 3 пасажирів померли за деякий час після лікування.
- Згідно з попередньою версією правоохоронців, водій автобуса не впорався з керуванням на невідповідній швидкості. Йому світить до 8 років позбавлення волі.
- Через 2 тижні після цієї ДТП неподалік того ж місця перевернувся інший автобус з українцями, який їхав із Вроцлава до Чернівців. Загинув напарник водія.