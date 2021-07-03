ДТП произошло около 8:00 в субботу, 3 июля. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы и правоохранители. По состоянию на 11:20 движение по трассе удалось восстановить.

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Микроавтобус Mercedes Sprinter в целом перевозил 9 украинцев. В результате столкновения он перевернулся на бок. Больше всего пострадали 2 взрослых и несовершеннолетний парень. Его транспортировали в больницу вертолетом.

Что говорят в МИД

Спикер украинского МИД Олег Николенко уточнил, что всех пострадавших украинцев уже госпитализировали. Польские врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

Другие пассажиры травм не получили. На место аварии прибыл украинский консул, он оказывает гражданам необходимую помощь, контактирует с правоохранителями и больницей.

Смертельное ДТП возле польского Кошице