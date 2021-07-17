Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 липня близько 02:55 на автодорозі Н-02 "Львів – Тернопіль", біля села Підберізці, що у Львівській області.

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Моторошна ДТП на Львівщині

Неповнолітній водій 2003 року народження, керуючи автомобілем ВАЗ-2105, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою MAN.

Унаслідок ДТП двоє пасажирів легковика 16-річна дівчина та 22-річний чоловік загинули на місці події.

Однак хлопець, який перебував за кермом "п'ятірки" без посвідчення, вижив. Його госпіталізували до Львівської міської дитячої клінічної лікарні.



Моторошна ДТП на Львівщині / Фото "Варта1"

На Рівненщині перекинувся автобус

Біля Радивилова, що на Рівненщині, в ніч проти 17 липня перекинувся автобус, який їхав за маршрутом Київ – Вроцлав.

Постраждалих внаслідок аварії 17 осіб госпіталізували у Радивилівську та Бродівську лікарні. У реанімації перебувають 4 людей.

Попередньо відомо, що водій намагався уникнути наїзду на 22-річного чоловіка, який йшов проїзною частиною назустріч.

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