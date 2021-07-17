На кермом автобуса перебував 43-річний водій. Аварія трапилась біля Радивилова на Рівненщині.
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Водій допустив з'їзд в кювет
Поліція з'ясувала, що 43-річний водій – житель Хмельницької області. Він керував двоповерховим автобусом Setra, який регулярно їздить рейсом Київ – Вроцлав.
Рухаючись із Києва у напрямку міста Радивилів, він не впорався із керуванням та допустив з'їзд у кювет. Далі транспортний засіб перекинувся,
– заявили у поліції.
Попередньо відомо, що таким чином водій уникав наїзду на пішохода – 22-річного жителя села Срібне, який йшов проїзною частиною назустріч.
У автобусі було 58 людей
- окрім двох водіїв, у автобусі було орієнтовно 58 пасажирів – жителі Рівненської, Львівської, Закарпатської областей та Києва;
- загалом травми отримали 23 людей;
- пішохід та 2 пасажирів – у реанімації, ще – у травматології, 11 людей із незначними травмами – у Радивилівській лікарні.;
- 7 людей із різними травмами – у Бродівській лікарні.
Що відомо про аварію на Рівненщині
- Біля Радивилова, що на Рівненщині, в ніч проти 17 липня перекинувся автобус, який їхав за маршрутом Київ – Вроцлав.
- Аварія трапилась між селом Крупець та містом Радивилів Дубенського району. Рятувальників викликали орієнтовно о 3:45.
- Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль розповів, що у реанімації перебувають 4 людей.
- Всі пасажири – громадяни України.