За рулем автобуса был 43-летний водитель. Авария произошла возле Радивилова на Ровенщине.

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Водитель допустил съезд в кювет

Полиция выяснила, что 43-летний водитель – житель Хмельницкой области. Он управлял двухэтажным автобусом Setra, который регулярно ездит рейсом Киев – Вроцлав.

Двигаясь из Киева в направлении города Радивилов, он не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Далее транспортное средство перевернулось,

– заявили в полиции.

Предварительно известно, что таким образом водитель уходил от наезда на пешехода – 22-летнего жителя села Серебряное, который шел по проезжей части навстречу.

Обратите внимание! Полиция начала досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Устанавливают обстоятельства ДТП.

В автобусе было 58 человек

кроме двух водителей, в автобусе было ориентировочно 58 пассажиров – жители Ровенской, Львовской, Закарпатской областей и Киева;

всего травмы получили 23 человека;

пешеход и 2 пассажиров – в реанимации, еще 2 – в травматологии, 11 человек с незначительными травмами – в Радивиловской больнице.;

7 человек с различными травмами – в Бродовской больнице.

Что известно об аварии на Ровенщине