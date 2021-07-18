Инцидент произошел 18 июля возле торгово-развлекательного центра "Район". Он расположен на улице Николая Лаврухина, 4,
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Подробности о ДТП
- Врезавшись в торговый центр, горе-водитель решила сдать назад.
- Это решение пошло ей не на пользу – женщина протаранила будку парковщика.
- Из-за этого будка упала на автомобиль Volkswagen, который как раз выезжал из подземного паркинга.
- Лишь после нескольких ударов женщина прекратила попытки уехать.
- К счастью, в результате этого нестандартного инцидента никто не пострадал.
Женщина врезалась в здание ТРЦ в Киеве / Фото с телеграмму dtp.kiev.ua
Будка парковщика упала от удара / Фото dtp.kiev.ua
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