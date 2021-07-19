Огонь охватил 1200 квадратных метров. Частично разрушена крыша и фасадная стена склада, есть угроза дальнейшего разрушения кровли.

Есть такая история Сходил за кофе: в Киеве водитель покинул автобус, а тот уехал без него

Жертв и пострадавших нет. Сейчас продолжается ликвидация пожара.

Детали

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС в 07: 38.

Это произошло на улице Пироговский шлях, 154, что в Голосеевском районе столицы.

Горит 1-этажное складское здание с продуктами.

В 08: 44 пожар локализован, сейчас продолжается ликвидация пожара.

Из-за угрозы обрушения конструкций подразделения проводят тушение пожара с внешней стороны здания.

На месте происшествия работает 11 единиц основной и специальной техники и 45 спасателей.

Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.