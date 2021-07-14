Інцидент стався 13 липня, близько 19:00. Загорання сталося у квартирі на третьому поверсі житлового будинку по вулиці Незалежності.

Читайте також Жахлива пожежа у ковід-лікарні в Іраку: десятки людей згоріли заживо

Вогонь швидко розповсюдився на балкони 4 та 5 поверхів. О 19:27 пожежу вдалося локалізовати. Вже о 20:27 її ліквідували на площі 60 квадратних метрів.



В Яготині сталася смертельна пожежа / Фото ДСНС

До гасіння вогню було залучено 12 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС.

Інші пожежі на Київщині