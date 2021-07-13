За попередньою інформацією, спричинив займання у лікарні "Імам Хусейн" вибух балона з киснем.
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Деталі пожежі у лікарні Іраку
Пожежа виникла в місті Ен-Насирія, у лікарні, де лікують хворих на коронавірус.
На оприлюднених у мережі кадрах видно, як полум'я охопило всю будівлю медзакладу. У результаті десятки людей опинилися у пастці. Рятувальникам вже вдалося локалізувати поширення вогню.
Десятки людей загинули
Внаслідок пожежі загинули щонайменше 35 людей – вони згоріли заживо. Ще понад людей 70 вдалося врятувати.
У місті оголосили режим надзвичайної ситуації.
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Пожежа виникла у лікарні у місті Ен-Насирія: дивіться карту