По предварительной информации, причиной возгорания в больнице "Имам Хусейн" стал взрыв баллона с кислородом.

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Детали пожара в больнице в Ираке

Пожар возник в городе Эн-Насирия, в больнице, где лечат больных на коронавирус.

На обнародованных в сети кадрах видно, как пламя охватило все здание медучреждения. В результате десятки людей оказались в ловушке. Спасателям уже удалось локализовать распространение огня.

Десятки человек погибли

В пожаре погибли по меньшей мере 35 человек – они сгорели заживо. Еще более людей 70 удалось спасти.

В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Обратите внимание! Это не первый подобный инцидент с учреждением для больных на коронавирус в Ираке. 24 апреля 2021 в результате пожара в больнице "Ибн аль-Хатиб" в Багдаде погибли 82 человека, по меньшей мере 110 – пострадали.

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Пожар возник в больнице в городе Эн-Насирия: смотрите карту