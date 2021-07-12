Как отметили в ГСЧС Киева, сообщение о пожаре спасатели получили около 23:38. Спасатели, прибывшие на переулок Куреневский, 15-А, увидели, что огонь охватил 3 экскаватора JCB.

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Стоимость одного экскаватора может достигать 100 тысяч долларов.

Спасти не успели

Пожарные сразу же приступили к тушению пожара, который произошел на открытой территории.

Впрочем, сделать хотя бы что-то, чтобы дорогостоящая техника не была полностью разрушенной, спасатели физически не смогли.

Все загоревшиеся экскаваторы были уничтожены огнем полностью.

Возгорание локализовали в 23:59. Благодаря удачным действиям спасателей огонь не распространился на технику, которая была припаркована рядом. Еще через 17 минут пожар полностью ликвидировали.

На месте работали 13 человек личного состава, а также 3 единицы техники спасателей.

В результате инцидента никто не пострадал. Причину возгорания сейчас устанавливают следователи.