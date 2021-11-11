На місце надзвичайної події негайно прибули рятувальники. станом на 15:25 вони повністю ліквідували вогонь на площі 300 квадратних метрів.

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Вогонь ледь не погубив тварин у зоопарку

Як повідомили 24 каналу у ДСНС, вогонь впритул наблизився до вуличного зоопарку. Однак він мінімально зачепив споруду, і вогнеборці вчасно загасили його. Життю тварин також нічого не загрожує, оскільки клітки з ними відкрили.

Пожежа уже ліквідована. Одноповерхова будівля розміром 50 на 50 метрів. Площа пожежі складала 300 квадратних метрів. За попередніми даними, там була кав'ярня, шашлична. На момент прибуття рятувальних підрозділів там нікого не було,

– розповіла речниця Головного управління ДСНС в місті Києві Світлана Водолага.

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