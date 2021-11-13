Пожар возник около 11:25. Произошла разгерметизация защелки печи подогрева нефтепродуктов.
Читайте также В Киеве загорелся масштабный пожар в парке "Совки"
В результате произошла утечка нефтепродуктов на площадь около 2 квадратных метров, без дальнейшего горения. Однако в печи подогрева вещества все-таки загорелись.
Завод работает
Известно, что жертв и пострадавших нет. Поэтому предприятие работает в штатном режиме.
Чтобы охладить печь, привлекли 32 человека и 7 единиц техники.
Пожар на заводе / Фото ГСЧС
Похожие пожары
- В Днепре 6 ноября был похожий инцидент. На металлургическом заводе компании "Евраз-ДМЗ" вспыхнул пожар. Загорелись электрические кабели. Их пришлось тушить около полутора часов. Огонь охватил 30 метров силовых электрических проводов. Никто не пострадал. Однако производство в цехе приостановили.
- В конце сентября в Беларуси вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" в Новополоцке Витебской области. Факельное горение превысило высоту в 3 метра.
- В России 22 октября возник пожар на заводе по производству пороха "Эластик" в Рязанской области. Погибли по меньшей мере 7 человек, еще 9 – пропали без вести.