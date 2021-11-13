Пожар возник около 11:25. Произошла разгерметизация защелки печи подогрева нефтепродуктов.

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В результате произошла утечка нефтепродуктов на площадь около 2 квадратных метров, без дальнейшего горения. Однако в печи подогрева вещества все-таки загорелись.

Завод работает

Известно, что жертв и пострадавших нет. Поэтому предприятие работает в штатном режиме.

Чтобы охладить печь, привлекли 32 человека и 7 единиц техники.



Пожар на заводе / Фото ГСЧС

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