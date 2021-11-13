Пожежа виникла близько 11:25. Сталась розгерметизація засувки печі підігріву нафтопродуктів.

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У результаті стався витік нафтопродуктів на площу близько 2 квадратних метрів, без подальшого горіння. Проте в печі підігріву речовини таки зайнялись.

Завод працює

Відомо, що жертв та постраждалих немає. Тому підприємство працює в штатному режимі.

Щоб охолодити піч, залучили 32 особи та 7 одиниць техніки.



Пожежа на заводі / Фото ДСНС

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