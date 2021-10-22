Российские СМИ со ссылкой на МЧС пишут, что пожар возник в результате технологического процесса.

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Возгорание охватило площадь в 160 квадратных метров. Сейчас пожар полностью ликвидировали. К тушению привлекли 50 единиц техники.

Известно, что на предприятии изготавливали взрывчатку гражданского назначения, например, для работы с горными породами.

Что известно о жертвах и пострадавших

По последним данным, пожар унес жизни 7 человек, еще 9 человек числятся пропавшими без вести. У одного пострадавшего 80% ожогов тела, его госпитализировали в больницу.

В то же время телеграм-канал SHOT пишет, что на заводе "Эластик" под Рязанью погибла почти вся смена – 16 человек. Спасатели говорят, что шансов найти кого-то живым почти нет.

Взрыв на заводе в Рязанской области / Фото с телеграм-каналов Mash, SHOT

Что стало причиной возгорания

Предварительно, причиной пожара в цехе по производству пороха стал взрыв.

Из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха произошел взрыв с последующим пожаром,

– отмечают российские СМИ.

К пожару могло привести нарушение технологического процесса.