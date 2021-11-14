Жуткие кадры пожара очевидцы опубликовали в соцсетях. Они снимали видео с балконов соседних домов и на улице.

Ранее На нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге вспыхнул пожар

Возгорание произошло недалеко от лесного массива

Как сообщает "Апостроф", есть информация что горят ангары на территории ЖК "Есенин". Опасность заключается в том, что возгорание произошло вплотную к лесу. Пламя очень сильное, поэтому может перекинуться на деревья.

По предварительной информации, с пламенем боролись сразу несколько бригад спасателей – на 6 пожарных машинах. В ГСЧС говорят, что огонь локализовали, однако чтобы его потушить понадобится еще время.

Обратите внимание! Пострадавших при пожаре по предварительным данным, нет.

Смотрите видео с масштабного пожара в Ирпене / видео из СМИ и соцсетей:



Пожар – масштабный / Фото Михайлины Скорик

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