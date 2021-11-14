Моторошні кадри пожежі очевидці опублікували у соцмережах. Вони знімали відео з балконів сусідніх будинків та на вулиці.

Раніше На нафтопереробному заводі у Кременчуці спалахнула пожежа

Займання сталось неподалік лісового масиву

Як повідомляє "Апостроф", є інформація що горять ангари на території ЖК "Єсенін". Небезпека полягає в тому, що займання сталось впритул до лісу. Полум'я дуже сильне, отож може перекинутись на дерева.

За попередньою інформацією, з полум'ям боролись одразу кілька бригад рятувальників – на 6 пожежних машинах. У ДСНС кажуть, що вогонь локалізували, проте аби його загасити знадобиться ще час.

Зверніть увагу! Постраждалих під час пожежі за попередніми даними, немає.

Дивіться відео з масштабної пожежі в Ірпені / Відео зі ЗМІ та соцмереж:

Пожежа – масштабна / Фото Михайлини Скорик

Коротко про останні пожежі у Києві та на Київщині: