Моторошні кадри пожежі очевидці опублікували у соцмережах. Вони знімали відео з балконів сусідніх будинків та на вулиці.
Раніше На нафтопереробному заводі у Кременчуці спалахнула пожежа
Займання сталось неподалік лісового масиву
Як повідомляє "Апостроф", є інформація що горять ангари на території ЖК "Єсенін". Небезпека полягає в тому, що займання сталось впритул до лісу. Полум'я дуже сильне, отож може перекинутись на дерева.
За попередньою інформацією, з полум'ям боролись одразу кілька бригад рятувальників – на 6 пожежних машинах. У ДСНС кажуть, що вогонь локалізували, проте аби його загасити знадобиться ще час.
Дивіться відео з масштабної пожежі в Ірпені / Відео зі ЗМІ та соцмереж:
Пожежа – масштабна / Фото Михайлини Скорик
Коротко про останні пожежі у Києві та на Київщині:
- 11 листопада у столиці загорівся ресторан у Гідропарку. Полум'я охопило 150 квадратних метрів.
- На Троєщині у багатоповерхівці загорілась квартира, загинув чоловік.
- У столичному парку "Совки" спалахнула масштабна пожежа. Дим очевидці помітили навіть на станції метро "Житомирська".
- Ввечері 10 листопада у Голосіївському районі Києва повністю вигоріло СТО.