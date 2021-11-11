Про пожежу на вулиці Бойчука диспетчер ДСНС дізнався о 20:19. Заявники стверджували, що загорілося двоповерхове приміщення СТО, де зокрема зберігали шини.

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Рятувальники, що прибули на місце події, одразу побачили, що джерело постачання води розташоване на відстані понад 1,5 кілометри від місця пожежі.

Гасили майже 3 години



Внаслідок пожежі постраждав працівник СТО / Фото ДСНС Києва

Бійці ДСНС організували прокладання магістральних ліній подачі води, а також її підвезення.

Через пожежу зруйнувався дах приміщення, де зберігали покришки. Рятувальникам довелося розбирати повалені конструкції та поливати їх водою для уникнення загоряння.

Локалізували пожежу о 22:05 на площі 200 квадратних метрів. Загасити вогонь надзвичайники змогли лише близько 23:00.

На місці події працювали 47 вогнеборців та 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Крім того, внаслідок пожежі постраждав працівник СТО. Чоловік намагався загасити пожежу до прибуття рятувальників, однак отримав опіки 25% обличчя та отруєння продуктами горіння.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть поліцейські.

Дивіться відео з місця пожежі на вулиці Бойчука у Києві: