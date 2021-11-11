Вызов огнеборцам поступил в 20:26. Не теряя времени, они прибыли на место инцидента. В 21:16 им удалось локализовать пламя, а в 21:41 – полностью потушить его.

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Пожар вовремя укротили

На момент прибытия бойцов ГСЧС огонь успел охватить площадь в 160 квадратных метров.

Для его тушения привлекли четыре пожарных машины и 20 спасателей.

К счастью, все обошлось без жертв и пострадавших.

Причины инцидента будут устанавливать правоохранители.

Пожарные работали с двойной силой

Как сообщает телеграм-канал Magnolia TV, огонь распространялся довольно быстро. Поэтому бойцам ГСЧС пришлось тушить его с обеих сторон – как с берега, так и с воды. Более того, в ликвидации пожара задействовали даже пожарный катер, который брал воду из Днепра. Благодаря этому огонь удалось сбить достаточно быстро.

Еще один резонансный пожар дня: инцидент в парке "Совки"

В столичном парке "Совки" 11 ноября также вспыхнул серьезный пожар. Очагом возгорания стала шашлычная. Пожарным пришлось бороться с пламенем на 300 квадратных метрах.

Кроме того, была угроза его переброски на уличный зверинец. К счастью, персонал успел вовремя вызволить кроликов и осла. Следовательно, в результате возгорания не пострадали ни люди, ни животные.

В Киеве вспыхнул ресторан в дебаркадере над Днепром / Фото ГСЧС, Magnolia TV

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Текст публикации Главного управления ГСЧС в городе Киеве:

Столичные спасатели ликвидировали пожар в ресторане на воде

11 ноября в 20:26 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на Броварском проспекте (возле Венецианского моста), что в Днепровском районе столицы.

На место вызова были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытии на место первых боевых расчетов установили, что пожар возник в ресторане на воде, с угрозой распространения огня на крышу. Спасатели сразу взялись за тушение.

В 21:16 пожар был локализован на площади 160 квадратных метров, и в 21:41 ликвидирован. К тушению привлекались 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, 20 человек личного состава. Жертв и пострадавших не обнаружено.

Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.