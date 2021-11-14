Пожежа сталась на даху двоповерхової будівлі на Андріївському узвозі.
Раніше На нафтопереробному заводі у Кременчуці спалахнула пожежа
Горіло близько 15 квадратних метрів даху
На місце одразу направили рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці виявили, що горить покрівля будинку. Площа займання склала близько 15 метрів.
Гасять пожежу близько 20 рятувальників та 7 одиниць техніки. Наразі інформації про жертв та постраждалих немає.
Спалахнула покрівля будинку / Фото ДСНС України
Ресторан розташований на Андріївському узвозі / Фото ДСНС України
Коротко про останні пожежі у столиці:
- Лише кілька днів тому горів ресторан на воді у Гідропарку. Постраждалих немає.
- Під час пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік. Зайнялась квартира на Троєщині.
- 10 листопада на території гаражного кооперативу в Голосіївському районі Києві згоріло 2-поверхове приміщення СТО.