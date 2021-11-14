Пожежа сталась на даху двоповерхової будівлі на Андріївському узвозі.

Раніше На нафтопереробному заводі у Кременчуці спалахнула пожежа

Горіло близько 15 квадратних метрів даху

На місце одразу направили рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці виявили, що горить покрівля будинку. Площа займання склала близько 15 метрів.

Гасять пожежу близько 20 рятувальників та 7 одиниць техніки. Наразі інформації про жертв та постраждалих немає.

Спалахнула покрівля будинку / Фото ДСНС України

Ресторан розташований на Андріївському узвозі / Фото ДСНС України

Зверніть увагу! 14 листопада спалахнула масштабна в Ірпені, що на Київщині. Зайнялась будівля на території будівництва поруч з лісовим масивом. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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