Столичный "романтик" решил подложить дымящую канистру под автомобиль сожителя экс-жены, а на капоте оставить букет роз. К счастью, владелец автомобиля заметил это и успел отогнать свое транспортное средство от канистры.

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Мужчине грозит серьезный срок

Владелец автомобиля быстро погасил канистру, которая, собственно, и горела. Благодаря этому автомобиль не пострадал.

Канистра, которую мужчина оставил под автомобилем

Владелец автомобиля вызвал правоохранителей, которые уже через час задержали владельца поджигателя. Им оказался 31-летний мужчина, который накануне развелся с сожительницей владельца автомобиля.

За покушение на поджог мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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