Пожежа сталась на вулиці Прирічній в Оболонському районі столиці. Одразу після повідомлення на місце займання доправили рятувальників.

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Пожежа виникла у недіючому дебаркадері

Співробітники ДСНС встановили, що пожежа виникла в недіючому дебаркадері. Вже за пів години рятувальникам вдалось локалізувати займання на площі 30 квадратних метрів. Знадобилось ще 16 хвилин, аби з вогнем впорались остаточно.

На місці пожежі працювали 3 одиниці основної та спеціальної пожежної техніки. З вогнем боролись 14 співробітників ДСНС.

Зверніть увагу! Жертв та постраждалих немає. Вогонь пошкодив стіни та стелю, а також знищив старі речі та меблі.

Дивіться фото пожежі / Фото ДСНС:

Дивіться відео з місця події:

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