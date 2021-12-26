Пасажирів вагона швидко евакуювали, вагон відчепили та перемістили на запасну колію.

Важливо У вагонах холодно: пасажирка поскаржилась на "фірмовий" поїзд "Інтерсіті"

Як розповіли у ДСНС, на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події вагон був відчеплений від поїзда та стояв окремо. З його вікон вибивався дим. Вогнеборці скористалися спеціальними апаратами захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання. О 05:00 пожежу локалізували, а о 05:03 ліквідували.

Вогонь знищив електрощитову та службове приміщення провідників на площі 4 квадратних метри. До ліквідації пожежі залучили 22 людини особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

Внаслідок пожежі потерпілих немає. Пасажирів пересадили до іншого вагону, потяг продовжив рух із запізненням на 19 хвилин,

– повідомили у Львівській ОДА.

Причини займання наразі з'ясовують правоохоронці., сума збитків уточнюється.



Рятувальники ліквідували займання / Фото ДСНС

Останні подібні інциденти

На жаль, у потягах нерідко спалахують пожежі. Причини цього найрізноманітніші – від технічних несправностей до неодотримання правд безпеки. Серед пожеж у потягах, які трапилися протягом 2021 року, можна згадати:

На залізничній станції міста Радивилів, що на Рівненщині, загорівся електропотяг. Він їхав за маршрутом Миколаїв – Івано-Франківськ – Рахів. Інцидент трапився вранці 2 січня.

У Миколаївській області пізно ввечері 28 липня під час руху зайнявся потяг "Інтерсіті" Київ – Херсон. Спалахнув задній відсік тягового тепловоза.

На Городоцькій поблизу приміського вокзалу у Львові 29 жовтня почав горіти вагон. Потяг не використовували й він був непасажирським.

В Івано-Франківську зранку 27 листопада загорівся локомотив вантажного потяга. Інцидент трапився на колії неподалік залізничного вокзалу.

Зверніть увагу! У всіх випадках жертв та постраждалих вдалося уникнути.

Повний текст публікації ДСНС у Львівській області:

26 грудня о 03:57 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у Львові на станції "Львів" Головного залізничного вокзалу. Пожежа виникла в пасажирському вагоні поїзда сполученням Київ – Ужгород. До місця виклику виїхали рятувальники 1-ої та 2-ої державних пожежно-рятувальних частин Львова та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у Львівській області.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події вагон був відчеплений від поїзда, окремо стоячий, з вікон вибивався дим. Провідник вже вивів пасажира, який перебував у вагоні. О 05:00 пожежу локалізовано та о 05:03 ліквідовано в складі 2-х ланок газодимозахисної служби.