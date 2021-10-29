У результаті займання ніхто не постраждав, адже потяг був не використовували й він був непасажирським. Вагон загорівся 29 жовтня.

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Пожежа у вагоні

Як розповів пресцентр ДСНС у коментарі 24 каналу, інформація про пожежу до них надійшла о 12:28. До місця події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. Коли рятувальники прибули, то виявили, що на окремій колії від вокзалу горить вагон.

Він був непасажирським і його давно не використовували. Пожежу загасили через 11 хвилин, тобто о 13:09.



Горів вагон потяга у Львові / Фото ДСНС

Загрози поширення вогню на сусідні потяги чи будівлі не було. Оскільки у вагоні й поруч людей не було, то ніхто не постраждав.



Рятувальники вчасно загасили пожежу / Фото ДСНС

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