Загоряння відбулось пізно ввечері 4 жовтня. На місце події приїхали рятувальники.
До теми У Білій Церкві спалахнула пожежа у лікарні: одна жінка померла – фото з місця трагедії
У Чернівцях пізно ввечері загорівся ліцей
У Чернівцях пізно ввечері загорілось приміщення професійного ліцею залізничного транспорту.
За інформацією видання "Чернівецький промінь", на місці загоряння працювали два пожежні автомобілі, а також екіпаж поліції.
Станом на 23:00 (мовиться про 4 жовтня – 24 канал) пожежу локалізували, розповсюдження на навчальні корпуси немає,
– мовиться у повідомленні.
Також попередньо відомо, що горіло складське приміщення. Саме тому, за попередніми даними, ніхто не постраждав.
У Чернівцях горіло приміщення ліцею / Фото "Молодий буковинець", "Чернівецький промінь"
У Чернівцях горіло приміщення ліцею: дивіться відео
Коротко про останні пожежі в Україні та світі
- У Білоцерківській міській лікарні №1, що на Київщині, трапилася пожежа. Вранці 4 жовтня виникло загоряння в одній із палат через увімкнений обігрівач. Внаслідок цього спалахнув матрац пацієнтки, жінка загинула.
- Уночі 3 жовтня у Харкові на вулиці Велика Панасівська зайнявся приватний столярний цех. Вогонь перекинувся на автівки, що стояли неподалік, 4 з них згоріли. Люди не постраждали. Попередньо відомо, що у цехах горів мотлох, деревина та верстати.
- Вночі 2 жовтня на півдні Риму спалахнула потужна пожежа, що ледь не зруйнувала "Залізний Міст" XIX століття. Люди не постраждали.