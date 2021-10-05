Загоряння відбулось пізно ввечері 4 жовтня. На місце події приїхали рятувальники.

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У Чернівцях пізно ввечері загорівся ліцей

У Чернівцях пізно ввечері загорілось приміщення професійного ліцею залізничного транспорту.

За інформацією видання "Чернівецький промінь", на місці загоряння працювали два пожежні автомобілі, а також екіпаж поліції.

Станом на 23:00 (мовиться про 4 жовтня – 24 канал) пожежу локалізували, розповсюдження на навчальні корпуси немає,

– мовиться у повідомленні.

Також попередньо відомо, що горіло складське приміщення. Саме тому, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

У Чернівцях горіло приміщення ліцею / Фото "Молодий буковинець", "Чернівецький промінь"

У Чернівцях горіло приміщення ліцею: дивіться відео

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