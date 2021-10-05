Возгорание произошло поздно вечером 4 октября. На место происшествия приехали спасатели.
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В Черновцах поздно вечером загорелся лицей
В Черновцах поздно вечером загорелось помещение профессионального лицея железнодорожного транспорта.
По информации издания "Черновицкий луч", на месте возгорания работали два пожарных автомобиля, а также экипаж полиции.
По состоянию на 23: 00 (речь идет о 4 октября – 24 канале) пожар локализовали, распространения на учебные корпуса нет,
– говорится в сообщении.
Также предварительно известно, что горело складское помещение. Именно поэтому, по предварительным данным, никто не пострадал.
В Черновцах горело помещение лицея / Фото "Молодой буковинец", "Черновицкий луч"
В Черновцах горело помещение лицея: смотрите видео
Коротко о последних пожарах в Украине и мире
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