В результате воспламенения никто не пострадал, ведь поезд не использовался и он был непассажирским. Вагон загорелся 29 октября.
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Пожар в вагоне
Как рассказал пресс-центр ГСЧС в комментарии 24 каналу, информация о пожаре к ним поступила в 12:28. К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения. Когда спасатели прибыли, то обнаружили, что на отдельной колеи от вокзала горит вагон.
Он был непассажирским и его давно не использовали. Пожар был потушен через 11 минут, то есть в 13:09.
Горел вагон поезда во Львове / Фото ГСЧС
Угрозы распространения огня на соседние поезда или постройки не было. Поскольку в вагоне и рядом людей не было, никто не пострадал.
Спасатели вовремя потушили пожар / Фото ГСЧС
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Похожий случай в Харькове
- В Харькове горело админздание вокзала 21 августа.
- Огонь охватил до 250 квадратных метров – горели деревянные конструкции крыши.
- Пожар оперативно локализовали. К счастью, жертв и пострадавших нет.
- В сети опубликовали видео из поезда, где видно, как пассажиры наблюдали за пожаром прямо из окна.