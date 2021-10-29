В результате воспламенения никто не пострадал, ведь поезд не использовался и он был непассажирским. Вагон загорелся 29 октября.

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Пожар в вагоне

Как рассказал пресс-центр ГСЧС в комментарии 24 каналу, информация о пожаре к ним поступила в 12:28. К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения. Когда спасатели прибыли, то обнаружили, что на отдельной колеи от вокзала горит вагон.

Он был непассажирским и его давно не использовали. Пожар был потушен через 11 минут, то есть в 13:09.



Горел вагон поезда во Львове / Фото ГСЧС

Угрозы распространения огня на соседние поезда или постройки не было. Поскольку в вагоне и рядом людей не было, никто не пострадал.



Спасатели вовремя потушили пожар / Фото ГСЧС

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