Повідомлення про пожежу в потязі надійшло о 21:25 29 липня. На місце події одразу направили два пожежно-рятувальних відділення.
Цікаво На одного пасажира більше: жінка народила дитину у поїзді Київ – Ужгород
Деталі пожежі
- Рятувальники встановили, що горів задній відсік тягового тепловоза.
- Загальна площа пожежі становила 6 квадратних метрів.
- Вже через пів години вогнеборцям вдалося повністю ліквідувати займання.
- Наразі встановлюються всі деталі й причини пожежі.
- На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
Подальша доля потяга й пасажирів
Через займання в тепловозі довелося відчепити 9 вагонів, у яких загалом перебувала 71 людина. Серед них 60 пасажирів.
Після цього потяг відправили на станцію в Миколаїв. А о 22:57, після формування нового потяга, він зміг вирушити до кінцевої станції – у Херсон.