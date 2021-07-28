Про резонансну подію ЗМІ розповіли тернополяни, які їхали у цьому поїзді. Вони зазначали, що пологи відбулись близько першої ночі 25 липня.

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Провідник повідомив диспетчерам, що жінці – недобре

Провідник повідомив диспетчерів, що у вагоні є вагітна жінка, яка недобре себе почуває. На вокзал одразу викликали швидку допомогу.

З купе медики забирали вже новонародженого

З купе медики вже забирали породіллю та новонароджену дитину – хлопчика. Мати і маля відвезли у Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр "Мати і дитина".

У США жінка народила на борту літака

Схожа ситуація сталась у травні у США. Жінка народила дитину на борту літака, що здійснював рейс на Гаваї з Юти. Шокує те, що американка до останнього не підозрювала, що вагітна. Породіллі пощастило, адже на цьому ж літаку подорожували ще медсестри та лікар. Незважаючи на те, що хлопчик народився передчасно, його життю нічого не загрожувало.

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В Україні теж пологи відбуваються часом не без пригод. Так у лютому на Волині жінка народила прямо за кермом авто. На допомогу прийшли поліцейські, проте на той час малюк вже з'явився на світ.