О резонансном событии СМИ рассказали тернополяне, которые ехали в этом поезде. Они отмечали, что роды состоялись около часа ночи 25 июля.

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Проводник сообщил диспетчерам, что женщине – нехорошо

Проводник сообщил диспетчерам, что в вагоне есть беременная женщина, которая нехорошо себя чувствует. На вокзал сразу вызвали скорую помощь.

Из купе медики забирали уже новорожденного

Из купе медики уже забирали роженицу и новорожденного ребенка – мальчика. Мать и малыша увезли в Тернопольский областной клинический перинатальный центр "Мать и ребенок".

В США женщина родила на борту самолета

Похожая ситуация произошла в мае в США. Женщина родила ребенка на борту самолета, совершавшего рейс на Гавайи из Юты. Шокирует то, что американка до последнего не подозревала, что беременна. Роженице повезло, ведь на этом же самолете путешествовали еще медсестры и врач. Несмотря на то, что мальчик родился преждевременно, его жизни ничего не угрожало.

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В Украине тоже роды происходят порой не без приключений. Так в феврале на Волыни женщина родила прямо за рулем авто. На помощь пришли полицейские, однако к тому времени малыш уже появился на свет.