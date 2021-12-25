К счастью, людей удалось эвакуировать. Инцидент произошел 25 декабря ориентировочно в 03:06.

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В Кировоградской области вспыхнул психоневрологический интернат

Спасатели рассказали, что пожар вспыхнул на цокольном этаже 3-этажного здания психоневрологического интерната.

Персонал объекта до прибытия подразделений ГСЧС пожар на площади 1,5 метра квадратных ликвидировал и вывел на свежий воздух 131 человека,

– сообщили спасатели.

Добавили: "Жертв и пострадавших нет". Со стороны Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекли 10 человек и 3 единицы техники. Предварительно причины пожара не сообщили.

Последние подобные печальные инциденты в Украине и мире

24 декабря пожар вспыхнул в Харькове. Там в районе Новая Бавария горел один из домов частного сектора. Впоследствии сообщили, что в доме функционировал швейный цех. Люди не пострадали.

Того же 24 декабря серьезное возгорание произошло в Голосеевском районе Киева. Эпицентром была квартира на первом этаже многоквартирного дома, принадлежащая слепому мужчине. К сожалению, он надышался дымом и обжег лицо.

В ночь на 24 декабря пожарные Днепра сообщили о пожаре "фуры" MAN на Слобожанском проспекте. К сожалению, внутри был водитель – он погиб в огне. Когда спасатели начали тушить пожар, – обнаружили тело.

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