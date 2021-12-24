Владелец жилья в момент пожара находился вне помещения и не мог зайти внутрь. Он надышался дыма и получил ожоги лица.
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На месте происшествия работали медики скорой и спасатели.
Квартира загорелась из-за обогревателя
Спасатели тушили пожар почти час / Фото dtp.kiev.ua
- Спасатели узнали о пожаре на Вышгородской, 4А 4 декабря в 14:38. Огнеборцы, прибывшие на место происшествия, увидели, что возгорание произошло в доме на 1 этаже.
- По словам местных жителей, загорелась квартира, в которой живет незрячий. Он вышел в подъезд и случайно закрыл дверь. В это время внутри загорелся обогреватель.
- Люди, услышав запах дыма, спустились вниз. Пострадавший растерянно стоял у двери квартиры.
- Пожарные потушили пожар в 15:13.
Возгорание было достаточно серьезным / Фото dtp.kiev.ua
Мужчину с незначительными ожогами передали медикам скорой. Соседка владельца квартиры надышалась продуктами горения, однако медицинская помощь ей не понадобилась.
Для тушения огня от ГСЧС привлекали 4 единицы спецтехники и 15 бойцов личного состава. Точную причину возгорания будут выяснять следователи.