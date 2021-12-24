Власник житла у момент пожежі не перебував у приміщенні та не міг зайти до нього. Він надихався диму та отримав опіки обличчя.

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На місці події працювали медики швидкої та рятувальники.

Квартира загорілася через обігрівач



Рятувальники гасили пожежу майже годину / Фото dtp.kiev.ua

Рятувальники дізналися про пожежу на Вишгородській, 4А 4 грудня о 14:38. Вогнеборці, які прибули на місце події, побачили, що загоряння сталося в оселі на 1 поверсі.

За словами місцевих жителів, загорілася квартира, в якій живе незрячий. Він вийшов у під'їзд та випадково зачинив двері. У цей час всередині загорівся обігрівач.

Люди, почувши запах диму, спустилися донизу. Постраждалий розгублено стояв біля дверей квартири.

Вогнеборці загасили пожежу о 15:13.



Загоряння було досить серйозним / Фото dtp.kiev.ua

Чоловіка з незначними опіками передали медикам швидкої. Сусідка власника квартири надихалася продуктами горіння, однак медична допомога їй не знадобилася.

Для гасіння вогню від ДСНС залучали 4 одиниці спецтехніки та 15 бійців особового складу. Точну причину займання з'ясовуватимуть слідчі.