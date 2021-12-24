Детальніше про інцидент розповіли журналістам 24 каналу в ДСНС Харківщини. Там зазначали, що повідомлення про подію надійшло об 11:05.

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Локалізували досить швидко

Загорівся приватний будинок на вулиці Гуківська. Коли рятувальники прибули, вони встановили, що спалахнув лише дах. Згодом вогонь поширився також на гараж і навіс поряд. Загальна площа загоряння – 80 квадратних метрів.

Вогнеборці змогли локалізувати полум'я менш ніж за пів години після прибуття. Хоч і пожежа перестала поширюватись, на її гасіння знадобилося значно більше часу. За попередньою інформацією, люди внаслідок інциденту не постраждали.

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Згорів склад поролону

У місцевих телеграм-каналах оприлюднили відео, на яких видно, що в момент пікового горіння там йшли груди густого чорного диму. А вже о 12:40 опублікували запис, на якому видно, що в цей час там горіли лише невеликі елементи під навісом. Суспільне повідомило, що там зберігали велику кількість поролону в рулонах.

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Гучна подія нещодавно

На Вінниччині вночі 22 грудня спалахнула пожежа у комплексі відпочинку "Батерфляй". Рятувальники евакуювали з комплексу приблизно 60 людей, серед яких були 53 дитини.

Від травм після стрибка із вікна загинула молода дівчина. Згодом повідомили, що вона була уродженкою Криму. Також через кілька днів загинув чоловік, який вистрибнув із вікна палаючої будівлі. 23 грудня поліцейські вже затримали орендаторку бази.