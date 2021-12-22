Пресслужба ДСНС України повідомила також про 2 постраждалих внаслідок трагедії. Через пожежу до прибуття рятувальників довелося евакуювати 56 людей.

Зауважте У багатоповерхівці у Кам'янському під Дніпром стався вибух, є постраждалий

Серед них – 53 дитини (2006 – 2016 років народження).

Деталі трагедії

Полум'я спалахнуло близько 02:55. Локалізувати пожежу вдалося лише о 05:09, а загасити – о 5:26. З вогнем боролися 44 людини та 13 одиниць техніки.

Інформації про можливі причини пожежі наразі не оприлюднюють.

На Вінниччині спалахнув комплекс відпочинку / ДСНС України

Зауважте! Комплекс "Батерфляй" розташований у селі Селище на Вінниччині.

Пожежа у львівській новобудові

На вулиці Кульпарківській 16 грудня спалахнула пожежа в одній із місцевих новобудов.

Внаслідок трагедії загинули 2 людей: 29-річний чоловік та 28-річна жінка.

Речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев розповів, що пожежу ліквідували сусіди.

Коли прибули рятувальники, відкритого вогню не було. Натомість продовжував тліти диван.

Господарів квартири намагалися врятувати.

За словами Туровцева, їм робили непрямий масаж серця та застосовували дефібрилятор.

Допис ДСНС України:

Вінницька область: триває ліквідація пожежі в комплексі відпочинку

22 грудня о 02:55 у с. Селище Вінницького району в шестиповерховій будівлі готелю виникла пожежа.

О 05:09 пожежу в комплексі відпочинку "Батерфляй" локалізовано на площі 900 метрів квадратних. О 5:26 – ліквідовано.

1 особа загинула, 2 особи травмовано та евакуйовано до прибуття підрозділів ДСНС 56 осіб, з них 53 дитини (2006 – 2016 року народження).

До гасіння залучались 44 особи та 13 од. техніки ДСНС