Бійці ДСНС, які прибули на місце події, з'ясували, що на 4 поверсі будинку стався вибух побутового газу, який спричинив пожежу. Вогонь розповсюдився на дві квартири на площі 50 квадратних метрів.

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Крім того, вибухова хвиля пошкодила плити між квартирами.

27-річний чоловік отримав опіки 50% тіла



Вогонь серйозно пошкодив квартиру / Фото ДСНС Дніпропетровської області

Як розповіли у ДСНС області, вибух зруйнував стіни квартири №15, а також перекриття між нею та 16-ю квартирою.

На локалізацію вогню рятувальникам знадобилася майже година.

Також після ліквідації пожежі спеціалісти знайшли тріщини та деформацію плити перекриття між 4 та 5 поверхами.

Внаслідок вибуху постраждав 27-річний чоловік. Його госпіталізували до реанімації з опіками 50% тіла.



Місце епіцентру вибуху / Фото ДСНС Дніпропетровської області

У ДСНС зазначили, що після пожежі від газопостачання повністю відключили перший під'їзд будинку. Причини інциденту з'ясовують слідчі.

На місці події працювали 12 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки, а також медики швидкої та правоохоронці.

Дивіться відео з місця вибуху та пожежі у Кам'янському:

Схожий вибух у Львові

Ввечері 13 грудня на Замарстинівській вулиці у Львові на другому поверсі триповерхового житлового будинку пролунав вибух, який призвів до пошкоджень будівлі та пожежі. Рятувальникам довелося витягувати 3 людей з вогняної пастки. Потерпілих госпіталізували до лікарні.