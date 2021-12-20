Бійці ДСНС, які прибули на місце події, з'ясували, що на 4 поверсі будинку стався вибух побутового газу, який спричинив пожежу. Вогонь розповсюдився на дві квартири на площі 50 квадратних метрів.
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Крім того, вибухова хвиля пошкодила плити між квартирами.
27-річний чоловік отримав опіки 50% тіла
Вогонь серйозно пошкодив квартиру / Фото ДСНС Дніпропетровської області
- Як розповіли у ДСНС області, вибух зруйнував стіни квартири №15, а також перекриття між нею та 16-ю квартирою.
- На локалізацію вогню рятувальникам знадобилася майже година.
- Також після ліквідації пожежі спеціалісти знайшли тріщини та деформацію плити перекриття між 4 та 5 поверхами.
- Внаслідок вибуху постраждав 27-річний чоловік. Його госпіталізували до реанімації з опіками 50% тіла.
Місце епіцентру вибуху / Фото ДСНС Дніпропетровської області
У ДСНС зазначили, що після пожежі від газопостачання повністю відключили перший під'їзд будинку. Причини інциденту з'ясовують слідчі.
На місці події працювали 12 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки, а також медики швидкої та правоохоронці.
Дивіться відео з місця вибуху та пожежі у Кам'янському:
Схожий вибух у Львові
Ввечері 13 грудня на Замарстинівській вулиці у Львові на другому поверсі триповерхового житлового будинку пролунав вибух, який призвів до пошкоджень будівлі та пожежі. Рятувальникам довелося витягувати 3 людей з вогняної пастки. Потерпілих госпіталізували до лікарні.