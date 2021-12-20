Прибывшие на место происшествия бойцы ГСЧС выяснили, что на 4 этаже дома произошел взрыв бытового газа, который вызвал пожар. Огонь распространился на две квартиры на площади в 50 квадратных метров.
Смотрите также Взрыв разрушил 3 квартиры: жители львовского дома отказались выселяться после пожара
Кроме того, взрывная волна повредила плиты между квартирами.
27-летний мужчина получил ожоги 50% тела
Огонь серьезно повредил квартиру / Фото ГСЧС Днепропетровской области
- Как рассказали в ГСЧС области, взрыв разрушил стены квартиры №15, а также перекрытие между ней и 16-й квартирой.
- На локализацию огня у спасателей ушел почти час.
- Также после ликвидации пожара специалисты обнаружили трещины и деформацию плиты перекрытия между 4 и 5 этажами.
- В результате взрыва пострадал 27-летний мужчина. Его госпитализировали в реанимацию с ожогами 50% тела.
Место эпицентра взрыва / Фото ГСЧС Днепропетровской области
В ГСЧС отметили, что после пожара от газоснабжения полностью отключили первый подъезд дома. Причины инцидента выясняют следователи.
На месте происшествия работали 12 спасателей и 3 единицы спецтехники, а также медики скорой и правоохранители.
Смотрите видео с места взрыва и пожара в Каменском:
Похожий взрыв во Львове
Вечером 13 декабря на Замарстыновской улице во Львове на втором этаже трехэтажного жилого дома раздался взрыв, который привел к повреждениям здания и пожару. Спасателям пришлось вытаскивать 3 человек из огненной ловушки. Пострадавших госпитализировали в больницу.