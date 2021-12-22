Пресс-служба ГСЧС Украины сообщила также о 2 пострадавших в результате трагедии. Из-за пожара до прибытия спасателей пришлось эвакуировать 56 человек.
Заметьте В многоэтажке в Каменском под Днепром произошел взрыв, есть пострадавший
Среди них – 53 ребенка (2006 – 2016 годов рождения).
Детали трагедии
Пламя вспыхнуло около 02:55. Локализовать пожар удалось только в 05:09, а потушить – в 5:26. С огнем сражались 44 человека и 13 единиц техники.
Информацию о возможных причинах пожара на данный момент не обнародуют.
В Винницкой области вспыхнул комплекс отдыха / ГСЧС Украины
Пожар во львовской новостройке
- На улице Кульпарковской 16 декабря вспыхнул пожар в одной из местных новостроек.
- В результате трагедии погибли 2 человека: 29-летний мужчина и 28-летняя женщина.
- Пресс-секретарь ГСЧС Львовщины Виталий Туровцев рассказал, что пожар ликвидировали соседи.
- Когда прибыли спасатели, открытого огня не было. Зато продолжал тлеть диван.
- Хозяев квартиры пытались спасти.
- По словам Туровцева, им делали непрямой массаж сердца и применяли дефибриллятор.
Публикаци ГСЧС Украины:
Винницкая область: продолжается ликвидация пожара в комплексе отдыха
22 декабря в 02:55 в с. Селище Винницкого района в шестиэтажном здании гостиницы возник пожар.
В 05:09 пожар в комплексе отдыха "Баттерфляй" локализован на площади 900 метров квадратных. В 5:26 – ликвидирован.
1 человек погиб, 2 человека травмированы и эвакуированы до прибытия подразделений ГСЧС 56 человек, из них 53 ребенка (2006 – 2016 года рождения).
К тушению привлекались 44 человека и 13 ед. техники ГСЧС