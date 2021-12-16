Инцидент произошел в доме №64 на улице Кульпарковской. По этому адресу расположен ЖК "Парус Park".

Заметьте В жилом доме Львова произошли взрыв и пожар: есть пострадавшие

В новостройке произошел пожар

В департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА рассказали, что примерно в 5:30 в квартире на 3 этаже 16-этажки на улице Кульпарковской произошел пожар. В результате погибли 2 человека – 29-летний мужчина и 28-летняя женщина. Пламя потушили до прибытия пожарного подразделения.

Спикер ГСЧС Львовской области Виталий Туровцев отметил, что сообщение о запахе дыма поступило спасателям в 5:53. Прибыв на место вызова, пожарники увидели, что пожар уже ликвидировали соседи.

Открытого огня не было, было тление дивана. На месте пожара обнаружено 2 тела без признаков жизни, а именно Вячеслава 1994 года рождения и Богданы 1993 года рождения, арендаторы квартиры,

– сказал Туровцев.

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 5 квадратных метров, а повредил – на 10 квадратных метрах.

Пожарные пытались спасти пострадавших

Туровцев добавил, что сотрудники ГСЧС вынесли пострадавших на свежий воздух. Они вместе с правоохранителями помогали медикам проводить реанимационные мероприятия до приезда второй скорой.

"Это был непрямой массаж сердца. Также применяли дефибриллятор. К сожалению, спасти людей не удалось", – добавил спикер ГСЧС.

Точные обстоятельства гибели арендаторов квартиры установят следователи. Правоохранители открыли уголовное производство за "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".