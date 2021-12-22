Так, поліція вже встановила особу загиблої під час пожежі. З'ясували, що дівчина останнім часом жила та працювала у цьому закладі.

До теми На Вінниччині спалахнув комплекс відпочинку: є жертва та постраждалі

Що відомо про пожежу на Вінниччині

У Вінницькій області в комплексі відпочинку "Батерфляй" вночі 22 грудня сталась пожежа. Вона виникла на шостому поверсі готелю. Інформації про причини займання наразі немає.

Працівники поліції та рятувальники евакуювали з комплексу приблизно 60 людей, зокрема 53 дітей. Щоб врятуватись, троє людей стрибали з вікон. Крім однієї жертви, є двоє постраждалих: 43-річний чоловік та 19-річна дівчина.

За життя чоловіка борються медики, оскільки він перебуває у вкрай важкому нестабільному стані. Діагностували ушкодження кісток, черепно-мозкову травму, пошкодження грудини та черевної порожнини. Стан жінки – теж важкий, але загроз її життю нема. Діагностували 40% опіків тіла I та II ступеня.

Поліція відкрила кримінальну справу. Провадження стосується порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. За це передбачено до 8 років позбавлення волі.



Обгорілий дах готелю / Фото поліції