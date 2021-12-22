Так, полиция уже установила личность погибшей во время пожара. Выяснили, что девушка в последнее время жила и работала в этом заведении.

К теме В Винницкой области вспыхнул комплекс отдыха: есть жертва и пострадавшие

Что известно о пожаре в Винницкой области

В Винницкой области в комплексе отдыха "Баттерфляй" ночью 22 декабря произошел пожар. Он возник на шестом этаже гостиницы. Информации о причинах возгорания пока нет.

Сотрудники полиции и спасатели эвакуировали из комплекса примерно 60 человек, в том числе 53 детей. Чтобы спастись, три человека прыгали из окон. Кроме одной жертвы, есть двое пострадавших: 43-летний мужчина и 19-летняя девушка.

За жизнь мужчины борются медики, поскольку он находится в крайне тяжелом нестабильном состоянии. Диагностировали повреждения костей, черепно-мозговую травму, повреждение грудины и брюшной полости. Состояние женщины – тоже тяжелое, но угроз ее жизни нет. Диагностировали 40% ожогов тела I и II степени.

Полиция открыла уголовное дело. Производство касается нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности. За это предусмотрено до 8 лет лишения свободы.



Обгоревшая крыша отеля / Фото полиции